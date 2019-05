Geral

Centro de Hidratação contra a dengue em Rio Preto deixa de funcionar

De acordo com a secretaria, por causa da queda na procura por atendimento no local, a unidade ficou subutilizada. Rio Preto vive epidemia com 15 mil casos.

publicado em 30/05/2019

Pacientes chegaram a lotar o Centro de Hidratação em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM O Centro de Hidratação criado em fevereiro para atender pacientes com dengue em São José do Rio Preto (SP) deixa de funcionar nesta quarta-feira (29), a partir das 19h. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde. Rio Preto vive uma epidemia com 15.790 mil casos de dengue neste ano, além de 10 mortes confirmadas por causa da doença. De acordo com a secretaria, por causa da queda na procura por atendimento no local, a unidade ficou subutilizada. Durante esses quatro meses de funcionamento, foram realizados 6.596 mil atendimentos. Segundo a Secretaria da Saúde, o paciente que sentir sintomas da dengue serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento e de saúde de Rio Preto.



Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/05/centro-de-hidratacao-contra-a-dengue-em-rio-preto-deixa-de-funcionar-n55671