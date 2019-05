Instituto Nacional de Meteorologia registrou a mínima às 7h desta manhã na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da cidade de São Paulo.

publicado em 25/05/2019

Pedestres tentam se proteger do frio registrado na manhã deste sábado (25) na cidade de São Paulo. Capital registrou 11,4ºC, a menor temperatura do ano, segundo o Inmet — (Foto: BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

A capital paulista registrou 11,4º C às 7h deste sábado (25), a menor temperatura do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, a passagem de uma frente fria a massa de ar frio trouxe acentuada queda nas temperaturas sobre o estado de São Paulo.

O registro foi feito no início desta manhã na estação meteorológica do Inmet no Mirante de Santana, na Zona Norte da capital. Antes, a menor temperatura havia sido de 14,6°C, registrada no último dia 22 de maio.

A temperatura de 11,4º C é a menor desde 7 de setembro de 2018, quando fez os mesmos 11,4°C, e a menor depois do dia 6 de setembro do ano passado, quando foi registrado 9,8°C.

Em 2018, a menor temperatura mínima do mês de maio havia sido de 9,3°C, registrada no dia 21. Considerando-se o histórico de 1943 a 2019, a menor temperatura do mês de maio foi registrada no dia 31 de maio de 1979, com 2,2°C.

Veja abaixo as menores temperaturas do mês de maio nos últimos anos na estação do Inmet no Mirante de Santana:





2005 = 12,3°C

2006 = 10,7°C

2007 = 8,5°C

2008 = 10°C

2009 = 12,7°C

2010 = 11,2°C

2011 = 9,6°C

2012 = 10,5°C

2013 = 10,2°C

2014 = 11,5°C

2015 = 13,1°C

2016 = 9,5°C

2017 = 13,4°C

2018 = 9,3°C

2019 = 11,4°C





Veja abaixo as menores temperaturas no mês de maio em cada ano:

1) 1979 = 2,2°C

2) 1974 = 3,7°C

3) 1968 = 3,9°C

4) 1945 = 4,8°C

5) 1948 = 5,3°C

6) 1949 = 5,3°C

7) 1990 = 5,4°C

8) 1951 = 5,7°C

9) 1973 = 5,9°C