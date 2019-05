Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele estava na aeronave que saiu de Feira de Santana (BA) com destino a Sergipe

publicado em 27/05/2019

O cantor sertanejo se destacou com a música "Jenifer" (Foto: Reprodução/Facebook)

O avião que transportava o cantor sertanejo Gabriel Diniz caiu na tarde desta segunda-feira (27), no litoral de Sergipe. De acordo com informações da Record TV, a assessoria de imprensa do cantor confirmou que se tratava da aeronave que ele estaria.

O cantor sertanejo se destacou no Carnaval deste ano com a música "Jenifer". A assessoria de imprensa do cantor informou que ele estava na aeronave, mas, até o momento, não foi encontrava nenhuma vítima.

No local do acidente foram encontradas fotos de documentos de Gabriel Diniz. Segundo informações, quatro pessoas foram encontradas mortas no local em que o avião caiu, mas ainda não foram identificadas.