Protocolo da família real impede que sejam aceitos presentes de desconhecidos ou de marcas que possam querer fazer publicidade

publicado em 02/06/2018

Príncipe Harry e Meghan Markle durante casamento na capela de São Jorge em Windsor (Foto: Owen Humphreys/pool via AP)

O príncipe Harry e Meghan Markle devolverão £ 7 milhões - o equivalente a cerca de R$ 35 milhões - em presentes que receberam no casamento. Seguindo o protocolo da família real, eles não podem aceitar lembranças enviadas por desconhecidos, sejam eles cidadãos comuns ou empresas.

Além de garantir a segurança do casal, a norma também busca evitar que marcas se aproveitem da imagem de Harry e Meghan para fazer publicidade. Segundo o site britânico The Express, uma loja de roupas de banho personalizadas enviou um biquíni e uma sunga ao casal, na esperança de que as peças fossem usadas durante a lua de mel. O presente foi devolvido.

No convite do casamento, a família real pediu para não receber lembranças - e sim doações para instituições de caridade. Alguns políticos seguiram a indicação: o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeay, doou o equivalente a R$ 190 mil para a Jumpstart, organização que incentiva crianças pobres a praticarem esportes.