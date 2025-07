A reportagem do A Cidade conversou com empresária do ramo que falou sobre a sensação do momento

publicado em 25/07/2025

O Morango do Amor é a febre culinária do momento (Foto: Chocolateria da Isa)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



O doce que está conquistando os paladares e as redes sociais em todo o Brasil também virou sensação em Votuporanga. O Morango do Amor, uma versão repaginada e mais sofisticada da tradicional fruta coberta com chocolate, se transformou em uma verdadeira febre na cidade, com filas de espera e produção intensa nas docerias locais.



Na Chocolateria da Isa, um dos estabelecimentos mais procurados, a produção chega a cerca de 600 unidades por dia, e todos os morangos são vendidos. A demanda é tão alta que, atualmente, só é possível comprar o doce por encomenda.



Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, a empresária Isabela Fernandes, responsável pela doceria, que explicou o fenômeno: “tudo hoje é por conta do mundo virtual, as pessoas vêm procurar porque viram na internet, porque os influencers postaram fazendo, vídeos no TikTok das pessoas comendo, então isso desperta muito. E tem também a questão da cor, vermelha, a cor da fome, então quando você vê, você fica mesmo com vontade de comer”, contou.



O preço médio do Morango do Amor é de R$ 12 por unidade, mas, segundo Isabela, um aumento está previsto: o valor do morango subiu devido à grande procura, impactando o custo de produção.



O sucesso nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram, tem impulsionado a busca pelo doce em Votuporanga. Vídeos com o recheio cremoso, a casquinha crocante e o visual chamativo são os responsáveis por despertar a curiosidade – e a fome – de quem assiste.



Enquanto a tendência ainda está no auge, docerias da cidade aproveitam para adoçar o momento com criatividade e sabor. A Chocolateria da Isa fica na avenida Antonio Frederico, 2.190, no Jardim Universitário. O telefone para contato é (17) 99788 – 5056.

Especialista do Sebrae-SP dá dicas de como usar 'febre' do morango do amor para aumentar faturamento



A recente popularização do chamado “morango do amor”, morango fresco coberto com brigadeiro branco e um caramelo vermelho, despertou o interesse não só de quem irá provar o doce, mas dos pequenos empreendedores que o vendem ou produzem a fruta. O produto, que alia apelo estético a uma experiência afetiva, tornou-se febre nas redes sociais e em pontos de venda de rua, e tem impulsionado uma onda de negócios e microempreendimentos focados na produção e comercialização do doce.



Para a analista de negócios do Sebrae-SP Leliane Petrocelli, a tendência pode ser mais do que um modismo passageiro, mas uma oportunidade concreta de geração de renda para quem atua no setor de alimentação, em todos os setores da cadeia, desde o produtor do morango até o comerciante do doce.



“É um produto com forte apelo visual, de baixo custo e consumo rápido, o que favorece a escalabilidade. Isso sem falar nos demais membros da cadeia que é movimentada, como o pequeno produtor rural, que cultiva a fruta; os profissionais que produzem e vendem os doces em seus pontos físicos; os comércios que os revendem; e até mesmo quem os vende, pontualmente, pelas mídias sociais”, afirmou ela.



O morango coberto tem se popularizado, principalmente, na internet, mas também em cafeterias e docerias, que apostam no doce como alternativa para aumentar o ticket médio diário. O doce tem sido vendido na média de R$ 15, contudo, seu alcance e compartilhamento nas redes sociais, pode dobrar o faturamento do mês de um negócio em poucos dias.



“A chave está na padronização do produto, controle de custos e criatividade para se diferenciar da concorrência”, pontua Leliane.



A orientação para quem deseja atuar no segmento inclui diversificar o cardápio, com variações que utilizam uvas, marshmallows ou outras frutas, criar combos promocionais e usar as redes sociais como principal canal de divulgação. “É um produto altamente compartilhável e que todos estão querendo, ao menos, experimentar. Uma boa foto ou vídeo curto pode viralizar e atrair novos clientes com custo quase zero em mídia”, afirma a analista.



Por outro lado, o Sebrae-SP alerta para a importância da formalização e da capacitação dos empreendedores. O uso de produtos perecíveis exige cuidados sanitários, controle de estoque e planejamento. “A sazonalidade do morango e do chocolate deve ser considerada, assim como a necessidade de oferecer um produto seguro, com boas práticas de manipulação”, completa Leliane.



Para apoiar quem deseja iniciar nesse tipo de negócio, o Sebrae-SP oferece cursos e consultorias em áreas como finanças, marketing digital, legislação e estruturação de modelos de negócio. Basta entrar em contato com o telefone (17) 3405-9460.