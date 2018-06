Ranking é o mais tradicional do mercado e reconhece as 100 maiores

publicado em 07/06/2018

A 14ª edição do Ranking ITC (Informações Técnicas da Construção) confirma o crescimento sustentável e a participação da Pacaembu Construtora entre as 100 maiores do mercado da construção civil. Em apenas 2 anos, a empresa saiu da 5ª e passou a ocupar a 3ª posição na classificação nacional, que considerou o volume de 2.706.404 m2 de área total construída em 2017.

Na prática, o Ranking ITC evidencia as construtoras competentes e eficientes, que desenvolvem cada vez mais novos projetos, concluem e entregam as obras em andamento, fazem girar a economia e contribuem para o desenvolvimento do país. Os classificados, assim como os critérios avaliados estão disponíveis no site www.rankingitc.com.br.

A atuação da Pacaembu Construtora está concentrada no Estado de São Paulo, onde foram lançadas, no ano passado, 9.171 unidades habitacionais, totalizando um VGV (Volume Geral de Vendas) de R$ 902,9 milhões, o que resultou em um crescimento de 162% em comparação aos lançamentos de 2016.

Para o Copresidente executivo da Pacaembu Construtora, Eduardo Almeida, a classificação confirma a assertividade dos projetos lançados, do produto e do seu preço. “Essa conquista demonstra que estamos no caminho certo, agregando confiança e credibilidade dos clientes e do mercado em nossa marca. Destaco o nosso planejamento estratégico de crescimento, a estratégia comercial agressiva – com VSO de 95,3% - e a melhoria constante no nosso método construtivo como fatores que diferenciam a Pacaembu”, afirma.





Sobre a Pacaembu

A Pacaembu Construtora completou, em abril, 25 anos de atuação em todo o Estado de São Paulo. Ao longo de sua história, a construtora se especializou na construção de bairros planejados e foi responsável pela comercialização de mais de 50 mil moradias em mais de 40 municípios paulistas.

É membro e participa ativamente da ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), entidade que reúne as maiores empresas do país do setor da construção civil, além de apoiar a campanha “Do mesmo lado” da associação (www.domesmolado.com.br).