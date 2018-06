Ambos ficaram confusos e tentaram fugir, mas os passageiros aproveitaram a chance para espancá-los

publicado em 09/06/2018

Homem assalta ônibus que já estava sendo assaltado e os dois bandidos apanham dos passageiros (Foto: Reprodução)

Outro cara, chamado Vanderson da Silva, subiu no mesmo ônibus com o mesmo intuito. Quais são as chances… Percebendo a coincidência, ambos ficaram confusos e tentaram fugir. Foi quando os passageiros aproveitaram a chance para espancá-los.





Maurino apanhou, mas Vanderson acabou concentrando a raiva do povo e foi internado no setor ortopédico do Hospital Geral do Estado, informa o Correio 24 Horas.





Fonte: Surrealista



Imagina a cena… Um cara chamado Maurino Mendes entrou em um ônibus no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, com a intenção de assaltar os passageiros. Chegou a anunciar o assalto, no fim da manhã do dia 7 de junho. Até que, alguns pontos depois…