publicado em 12/06/2018

Em protesto contra corrupção e ‘7 a 1’, brasileiro pinta rua com as cores da Argentina (Foto: Divulgação)

Há quatro anos, a Rua 8, no bairro Real Copagre, em Teresina, no Piauí, estava toda pintada de verde e amarelo, como muitas em tempos de Copa do Mundo. Como já sabemos, o doloroso “7 a 1” da Alemanha foi devastador. Isto e, principalmente, os recorrentes casos de corrupção no país (inclusive com o dinheiro da Copa de 2014) fizeram com que a Rua 8 encarasse o mundial da Rússia com outras cores.O aplicador de películas Raimundo Pereira Junior, morador local, organizou-se com os vizinhos e pintou a rua com as cores da bandeira da Argentina. Bandeirinhas e paredes estão todas em azul e branco e todos juram que torcerão pelo time de Messi. “A gente estava querendo fazer um protesto por causa das coisas que estão acontecendo no país. Falei com a comunidade e nós resolvemos torcer para a Argentina”, disse Raimundo ao site Cidade Verde. “Escolhemos a Argentina por causa dessa revolta que está no Brasil. A gente não acredita mais no Brasil país e nem no time.”Ficou a cargo de Raimundo convencer os 13 moradores da rua. Nem todo mundo embarcou no protesto. “Só uma pessoa não aceitou, pois ela disse que, mesmo com o que está acontecendo, seu coração fala mais alto pelo Brasil. Outros estão viajando e não conseguimos autorização”, afirmou. As imagens da rua estão viralizando e correndo por aí pelo WhatsApp. “Já tem gente vindo tirar foto aqui”, disse Raimundo.O Brasil só joga no domingo, mas a festa na Rua 8 começa um dia antes. A Argentina estreia na Copa neste sábado, dia 16, contra a Islândia.Fonte: Surrealista