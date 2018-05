Pizza grande vale 3 litros de combustível. 'Nossos motoboys adoraram a ideia', diz dono

publicado em 30/05/2018

Pizzaria no DF aceita gasolina como pagamento (Foto: Reprodução/Internet)

Mas quem ofereceria gasolina para comprar pizza diante desta crise de distribuição de combustíveis? Segundo o dono da pizzaria – e da ideia – oito clientes aproveitaram a promoção logo no primeiro dia. Oito vezes três dá vinte e quatro. O que fizeram com os 24 litros de gasolina?





A gasolina destas oito pizzas serviram para abastecer as motocicletas que fazem entregas no estabelecimento, uma ótima forma de fechar um ciclo virtuoso diante da crise. “Trabalhamos um tema sério de forma leve”, afirmou Marcos Moennich, o dono, que também é publicitário, ao G1.





Fonte: Surrealista



Que gasolina tá valendo mais do que dinheiro a gente já sabe, infelizmente. Uma pizzaria de Águas Claras, no Distrito Federal, porém, resolveu fazer esta conversão na vida real. Fez uma promoção no último domingo – vai até o fim da greve dos caminhoneiros – oferecendo uma pizza grande para quem levar três litros de combustível.