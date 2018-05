A mulher que acionou a equipe ficou muito envergonhada e pediu muitas desculpas pela confusão que fez.

Bombeiros são chamados para capturar cobra e encontram linguiça (Foto: Divulgação)

Essa é dessas situações em que repensamos o que estamos fazendo de nossas vidas…Será que tudo isso vale mesmo a pena? Estudar para o concurso, tornar-se bombeiro para salvar vidas e, de repente, receber um chamado para capturar uma cobra e encontrar uma linguiça no lugar.Foi o que aconteceu com três militares do Corpo de Bombeiros de Viçosa, Minas Gerais. Uma mulher ligou apavorada dizendo que tinha uma cobra na varanda de sua casa, no bairro Maria Eugênia. Estava escuro, coitada, ela não viu direito. Era uma linguiça jogada no chão.Segundo o jornal O Tempo, um boletim de ocorrência foi feito pelo chamado, mas a corporação afirma que não se tratou de um trote. A mulher ficou muito envergonhada e pediu muitas desculpas pela confusão que fez.“Pedimos que as pessoas se certifiquem, observando, é claro, as condições de segurança, para evitar deslocamento desnecessário da corporação”, disse um dos militares que participou da “captura”.Fonte: Surrealista