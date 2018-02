O chefe do tráfico local, Thomaz Vieira Gomes, ordenou o sequestro de duas técnicas de enfermagem

publicado em 03/02/2018

Traficante sequestra funcionárias de posto de saúde para vacinar quadrilha contra febre amarela (Foto: Reprodução)

A comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, foi eternizada pelo Rap do Salgueiro (1995), de Claudinho e Buchecha, um dos mais aclamados da época dos festivais de funk carioca. Desde então, infelizmente, figura apenas nas páginas policiais. Dessa vez foi por uma notícia surreal.O chefe do tráfico local, Thomaz Vieira Gomes, conhecido como 2N, ordenou o sequestro de duas técnicas de enfermagem do posto de saúde mais próximo à comunidade. O motivo, segundo disse uma testemunha não identificada ao jornal Metro, seria vacinar contra a febre amarela os moradores que não podiam descer do morro para se imunizar.O jornal não foi claro, mas quem não poderia descer o morro para se imunizar? Sua quadrilha, é claro. O próprio 2N é, desde dezembro do ano passado, um dos principais procurados pela polícia do Rio de Janeiro, com recompensa de R$ 10 mil para quem der informações sobre seu paradeiro.Fonte: Surrealista