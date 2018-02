Alguns torcedores da Portuguesa, de São Paulo, por exemplo, protestaram com a barriga cheia depois que o time perdeu para o Oeste por 3 a 0

publicado em 03/02/2018

Eles pegaram as 10 as pizzas, pagaram a conta de R$ 300 e fizeram um banquete (Foto: Reprodução)

Existem várias formas de se lidar com a derrota de seu time de futebol. A mais comum, infelizmente, é a violência. Mas também tem gente que usa a criatividade. Alguns torcedores da Portuguesa, de São Paulo, por exemplo, protestaram com a barriga cheia depois que o time perdeu para o Oeste por 3 a 0.Cientes de uma tradição do time, de comer pizza depois dos jogos (vitórias ou derrotas), alguns torcedores esperaram o motoboy que faria a entrega, pegaram as 10 as pizzas, pagaram a conta de R$ 300 e fizeram um banquete. Quatro pizzas, aliás, foram dadas aos funcionários do clube.“Não jogam nada e ainda querem comer?”, disse um dos torcedores envolvidos, segundo o site especializado na cobertura do time, NetLusa. Não se sabe o que comeram os jogadores da Portuguesa.Fonte: Surrealista