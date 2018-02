Segundo a PM, vasos que estavam no quarto eram usados para o cultivo de maconha. Pacientes estavam internados para tratar a tuberculose.

publicado em 17/02/2018

Maconha estavam em vasos no quarto (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Três pacientes de um hospital de Campos do Jordão foram detidos nesta sexta-feira (16) por cultivar maconha no quarto onde estavam internados.Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados depois que, em uma ronda, os seguranças do hospital perceberam que os dois vasos que estavam no quarto tinham maconha. No local, a polícia confirmou que os vasos cultivavam quatro pés da planta.Os três pacientes, 29, 33 e 41 anos, foram encaminhados à Polícia Civil onde foram autuados por porte de droga, ouvidos e liberados.De acordo com o hospital, os três estavam internados para o tratamento da tuberculose. Depois de prestarem depoimento, eles foram encaminhados para o hospital, onde permanecem internados.O Hospital São Camilo informou que tomou as medidas cabíveis e que vai reforçar a segurança no local.Fonte: G1