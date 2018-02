Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-Socorro Municipal

publicado em 10/02/2018

Quase todo mundo já fez uma sarrada no ar, esse passinho do funk que inspirou até concursos valendo dinheiro pelos bailes do país (Foto: Reprodução)

Você tem as manhas de dar uma boa sarrada no ar? Pelo menos uma eficiente? Ou você nem sabe o que é uma sarrada no ar? Não acredito… Quase todo mundo já fez uma sarrada no ar, esse passinho do funk que inspirou até concursos valendo dinheiro pelos bailes do país.Pois nem todo mundo tem talento para uma boa sarrada no ar. Segundo o Diário Corumbaense, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma mulher de 32 anos teve um ferimento grave ao tentar realizar o feito em uma casa noturna da cidade neste domingo, dia 4. Ela se desequilibrou, caiu sobre uma mesa e cortou-se com um caco de garrafa. O vidro chegou a cortar um tendão e houve intensa hemorragia, informa o jornal.Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-Socorro Municipal. Não há informações sobre seu estado de saúde. Esperamos que esteja tudo bem.Fonte: Surrealista