publicado em 17/02/2018

A própria contou a história em seu Twitter (Foto: Reprodução)

A jovem Cecília Vieira tem cursos de formação no Senai, inglês fluente e sabe lidar com computadores. Porém, tudo isso foi ofuscado por uma habilidade pouquíssimo comum em seu currículo: “Assisti 276 episódios de Naruto em dois meses.” Digam o que quiserem, mas é realmente uma marca impressionante!A própria contou a história em seu Twitter: “Ter sucesso em currículos é bom, mas já colocaram que assistiram 276 episódios de Naruto só pra zoar, esqueceram de tirar e entregaram pra 10 empresas mesmo assim?”Achou que ver Naruto não servia para nada? Pois ela agora está lidando com a fama repentina e com as oportunidades de emprego que só a internet pode proporcionar. Isso, e também o fato de estar sendo chamada de garoto nos veículos de imprensa.Fonte: Surrealista