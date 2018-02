A união dos dois havia sido rompida há algumas semanas e o homem chorava muito diante do investigador responsável.

publicado em 03/02/2018

Ao policial, coube explicar que aquele não era caso de polícia (Foto: Imagem Ilustrativa)

Os policiais de uma delegacia de polícia têm várias responsabilidades, mas é difícil imaginar que uma delas seja a de psicólogo de família. Pois acontece. Um homem de Mandaguaçu, no Paraná, procurou os policiais de plantão da 9ª Subdivisão Policial na manhã de quarta-feira, dia 24 de janeiro, para pedir ajuda: Precisava voltar com a ex-companheira.Segundo o site do jornal O Diário, de Maringá, a união dos dois havia sido rompida há algumas semanas e o homem chorava muito diante do investigador responsável. A mulher teria parado de responder suas ligações e bloqueado o homem em suas redes sociais, olha que desespero. “Mesmo assim, ainda consigo ver fotos dela nas baladas nas páginas de outros amigos”, teria dito.Ao policial, coube explicar que aquele não era caso de polícia. “É a vida que segue. Arrume outra mulher”, disse, ainda segundo O Diário. “O problema é que não existe outra como ela”, teria respondido o homem. Foram quarenta minutos de “consulta”, até que o policial fosse obrigado a dizer que tinha mais o que fazer. Com todo o carinho.Basta entender um cadinho da humanidade para saber que provavelmente ela teve razão para bloqueá-lo. Mas… Como não há informações a respeito… Fiquemos com o relato desse pobre coração partido. Quem nunca?Fonte: Surrealista