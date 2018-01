Depois ele convidou namorada para um passeio de avião para ver a surpresa

publicado em 20/01/2018

Homem desenha pedido de casamento em lago congelado nos EUA (Foto: Ed Becker via AP)

Um americano aproveitou a onda de frio que assola os EUA e desenhou em um lago congelado uma proposta de casamento para a sua namorada.

Gavin Becker fez a proposta para sua namorada de longa data, Olivia Toft, no último dia 7, próximo a Nevis, no estado de Minnesota.

Becker contou que teve a ajuda de sua família para desenhar as letras do pedido "Marry me" (casa comigo) e o coração, com um cortador de neve, sobre o lago Eight Crow Wimng.

Depois, Gavin alugou um avião e convidou Olivia para um passeio sobre o lago para que ela visse a surpresa.

Ed Becker, pai de Gavin, registrou tudo em fotos.