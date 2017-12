Indisciplinada, Stormy foi substituída por outra vaca no papel.

publicado em 16/12/2017

Ginger, a substituta (Foto: Ryan Penn via AP)

A polícia foi chamada quando Stormy foi avistada na estrada Interstate 95, às 2h na terça-feira (12).

Um dos policiais, que tinha prática de vaqueiro, conseguiu capturar Stormy e levá-la de volta à igreja. Mas ela voltou a fugir, por volta das 6h, e complicou o trânsito na região.

Stormy acabou sendo recapturada de novo, em uma garagem-estacionamento a uma quadra da igreja.

Mais tarde, ela foi devolvida à fazenda de onde tinha sido emprestada. Seu papel no presépio foi preenchido pela sua substituta, a vaca Ginger.





Fonte: G1



