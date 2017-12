A faca pegou a artéria femoral e acabou matando a mulher

publicado em 28/12/2017

Uma mulher de aproximadamente 20 anos foi morta após levar uma facada (Foto: Imagem Ilustrativa)

Uma mulher de aproximadamente 20 anos foi morta após levar uma facada em uma das pernas hoje à tarde (26), em Andradina, na região de Araçatuba.Segundo informações do delegado do 2º Distrito Policial de Andradina, Carlos Falsiroli, a mulher teria invadido a casa de uma adolescente e tentado matar o filho dela, um bebê de apenas oito meses."A mulher que foi morta não aceitava que o ex-companheiro dela tivesse um filho com outra pessoa. Foi então que ela decidiu ir até a casa e tentar matar a criança", contou o delegado."Durante a briga, a menor, mãe da criança, pegou uma faca e acertou uma das pernas da agressora. A faca pegou a artéria femoral e acabou matando a mulher", completou.Segundo o delegado, a mulher, que era usuária de drogas, apresentou hemorragia e não resistiu.O caso foi registrado e está sendo investigado. Ainda de acordo com Falsiroli, a menor não seria apreendida porque ela agiu em legítima defesa.