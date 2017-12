O grupo também foi recepcionado em Petrópolis, onde conheceu a cervejaria Bohemia e recebeu homenagens na Câmara

publicado em 20/12/2017

Jornalistas recebem homenagem pelos 60 anos da Abrajet

Petrópolis tem chamado a atenção nos quatro cantos do país, em especial neste mês, principalmente em função da programação do Natal Imperial. No último fim de semana, a escolha da cidade como destino turístico ficou ainda mais evidente com a visita de um grupo da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet). Cerca de 50 jornalistas conheceram, no sábado (16.12), alguns pontos turísticos do Centro Histórico e ficaram encantados com a iluminação e decoração de Natal.

Membros da Abrajet de diversos estados do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, Bahia, entre outros, estavam no Rio de Janeiro para a comemoração dos 60 anos da entidade e aproveitaram para realizar uma “presstrip” em Petrópolis. Com o apoio da Turispetro, os profissionais conheceram o Tour Cervejeiro da Bohemia, participaram do Sarau Imperial, no Cineteatro do Museu Imperial, receberam uma moção na Câmara Municipal, além de terem percorrido o Centro Histórico, Palácio de Cristal e visitado a fachada do Palácio Quitandinha.

De acordo com o secretário da Turispetro, Marcelo Valente, como um dos principais pilares da economia da cidade, o investimento no turismo é preocupação constante da administração. “Estou me sentindo muito grato de ter a oportunidade de participar desse novo momento de Petrópolis. Com a criação da Secretaria de Turismo, o governo Bernardo Rossi demonstra que o turismo é o caminho pra Petrópolis. Nós temos equipamentos turísticos que não podem ser deixados de lado, há mais de 15 anos eles ficaram sem manutenção e divulgação, como a Casa de Santos Dumont. Petrópolis não estava vendo o turismo como prioridade para geração de empregos, renda e arrecadação de impostos. Mas estamos fazendo a cidade voltar a ter essa magia que estamos vendo agora, com a população nas ruas, as pessoas satisfeitas, só elogiando”, explica o secretário.

Durante a visita, os jornalistas também assistiram o vídeo mapping da Câmara Municipal e, em seguida, entraram para conhecer o prédio, onde foi entregue uma moção à presidente nacional da Abrajet, Miriam Petrone, e outra para Marcelo Valente, pelo vereador Antonio Brito.

“É uma honra comemorar os 60 anos da Abrajet no Rio de Janeiro e vir para essa cidade linda, que é Petrópolis. Sabemos de toda magia que a cidade tem, com seus museus, suas cervejarias. Quando falamos para os jornalistas que visitaríamos Petrópolis eles ficaram maravilhados. Já estão programando para voltar”, frisa Miriam Petrone.