Food trucks seguem sem autorização para vender bebidas alcoólicas; novo projeto deverá ser apresentado de forma consensual

publicado em 02/10/2017

Segundo Dado, o objetivo é que haja uma regulamentação que atenda a todos os requisitos, não apenas a garantia do trabalho (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Aline Ruiz





Após embate entre os pode res Executivo e Legislativo, o prefeito João Dado selou um acordo na tarde desta segunda-feira (2) com os vereadores para que seu veto ao projeto que permitiria a venda de bebidas alcoólicas em food trucks fosse mantido pela Casa de Leis. O conchavo teve o consenso de todos os vereadores, que votaram por unanimidade durante a sessão da Câmara Municipal de ontem pela manutenção do veto. Em contrapartida ao apoio, Dado, em conjunto com os vereadores, prometeu fazer alterações no projeto que agrade a todos para depois retorná-lo para apreciação do Legislativo.

Durante coletiva de imprensa realizada em seu gabinete, o prefeito João Dado expôs a decisão sobre o projeto de lei que permitiria a venda de bebidas alcoólicas em food trucks. De acordo com o chefe do Executivo, somente após diversas reuniões com partidos e vereadores foi possível chegar a um consenso. “Nós procuramos notadamente esclarecer a questão técnica, ou seja, a ótica política. Não se trata de uma oposição entre os poderes”, disse.

Por meio dos debates, de acordo com Dado, foi possível formar duas vertentes. “A primeira foi a de evitar uma ruptura institucional entre poderes através de um projeto social grande. Então, chegamos a uma pacificação política para encontrar um denominador comum e decidir o que é melhor para Votuporanga. Com isso, após diversas reuniões, foi decidido que o projeto do food truck deveria ser vetado e melhor formatado”, completou.

A intenção, de acordo com o prefeito, é que tenha uma regulamentação que atenda a todos os requisitos, não apenas a garantia do trabalho. “Por outro lado, também vamos atender os direitos daquelas pessoas que querem que haja a venda de bebida nas vias, praças e passeios públicos. Então, foi um entendimento positivo e quero agradecer todos os vereadores pela compreensão”, comentou

O entendimento entre os dois poderes, ressaltou Dado, é de extrema importância, uma vez que evita a perda de energia, perda de tempo e evita ainda que pessoas que tenham outras posições se aproveitem dessas divergências para criar situações de antagonismo. “Fiquei extremamente feliz com as reuniões. Eu penso que hoje podemos comemorar o alcance de uma solução consensual, mesmo que ainda não formatada. Dessa forma, iremos alcançar ao que se denomina interesse público”, pontuou.





Sessão

Durante a sessão da Câmara Municipal, realizada na noite de ontem, os vereadores, em discursos individuais, reafirmaram a constitucionalidade do projeto, visto como inconstitucional pelo prefeito. Eles, porém, concordaram em votar a favor do veto depois de um acordo firmado com o prefeito. Por outro lado, pediram que Dado faça um outro projeto dentro das normas para que ele seja regulamentado de uma forma que ninguém saia prejudicado. Sendo assim, o veto do Executivo ao projeto foi aprovado e mantido por unanimidade.





Discussão