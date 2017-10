A APAS (Associação Paulista de Supermercados) prevê aumento de cerca de 4% no número de vagas em todo o Brasil, em relação ao mesmo período do ano anterior

publicado em 11/10/2017

O fim do ano é uma época conhecida não só pelas tradicionais festas, mas também pelas contratações temporárias no setor supermercadista. Para 2017, a APAS (Associação Paulista de Supermercados) prevê aumento de cerca de 4% no número de vagas em todo o Brasil, em relação ao mesmo período do ano anterior.

No Brasil, em 2016, foram contratados 21.330 funcionários temporários, para os meses de novembro e dezembro. Já para este ano, o número estimado pela associação é de 22 mil e, deste total, a expectativa é de que 20%, cerca de 4.400 pessoas, sejam contratadas de forma definitiva.

Já para o Estado de São Paulo, a estimativa da APAS é ainda mais otimista e prevê crescimento de 7,5%. Em 2016, foram contratados 8.331 funcionários temporários, para os meses de novembro e dezembro. Para este ano, o número previsto é de nove mil e, deste total, a expectativa é de que 20%, cerca de 1.800 pessoas, sejam contratadas de forma definitiva.

A APAS destaca que no mês de dezembro, que inclui as Festas de Fim de Ano, as vendas do setor supermercadista representam o maior percentual entre todos os demais meses, o que resulta na necessidade de contratações adicionais para atender a maior demanda de consumidores.

Crescimento também nas vendas

A APAS prevê que as vendas do setor supermercadista em novembro e dezembro de 2017, no Brasil e Estado de São Paulo, devem crescer 1,5% em relação ao ano anterior.

A expectativa é pautada pelos primeiros sinais de retomada da economia, que, mesmo gradual e tímida, se refletem nas vendas de alimentos e bebidas, e, consequentemente, auxilia no melhor desempenho do setor de supermercados.

