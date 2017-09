Retrato foi comparado a imagem antiga arruinada na Espanha. 'É assustador', disse internauta

publicado em 13/09/2017

Fotos de um retrato artesanal da princesa Diana foram divulgadas nesta terça-feira (12) no perfil oficial da cidade de Chesterfield no Facebook, o que gerou polêmica entre os internautas. A obra está exposta perto do mercado da cidade inglesa e foi concebida dentro da tradição do "well dressing", um costume rural da região de produzir, a cada ano, quadros compostos de pétalas de flores e outros materiais.

O estilo da obra não agradou a todos. "Parece a Diana após 10 copos de cerveja", criticou um usuário. "Então é isso que a Cecilia Gimenez (a senhora que ficou famosa ao arruinar uma pintura do século 19 na Espanha) anda fazendo?", disparou outro. "Não acho que isso faça jus a Diana. É assustador", reclamou outra internauta.