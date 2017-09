A Petrobras vai reajustar o preço da gasolina na refinaria em 1,3% a partir desta sexta-feira (15)

publicado em 15/09/2017

A medida faz parte da nova política de revisão de preços da empresa (Foto: Reinaldo Canato/VEJA.com)

O reajuste no preço da gasolina acumula alta de 11,07% em um mês, segundo cálculo baseado nos reajustes diários divulgados pela Petrobras. A medida faz parte da nova política de revisão de preços da empresa, adotada desde o início de julho, que permite revisão dos preços diariamente.

Para o consumidor, o preço médio do litro da gasolina pago pelo consumidor no país subiu 2,33% em um mês, enquanto o valor do diesel aumentou 2,07%. Esses dados são da pesquisa preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O preço médio do litro da gasolina era de R$ 3,85 na semana encerrada em 9 de setembro. A ANP levou em conta o preço médio praticado em 3.160 postos pelo país. Com isso, o valor do litro da gasolina bateu novo recorde no ano.

A alta no preço dos combustíveis foi o principal impacto na inflação de agosto, que teve alta de 0,19%, segundo o IBGE.

E vem mais aumento por aí. A empresa anunciou hoje que o preço da gasolina na refinaria sobe 1,3% a partir de amanhã. O diesel sobe 1,6%.