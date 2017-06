O MEC diz que a expectativa é renovar cerca de 1,3 milhão de contratos; aditamento começou em 16 de janeiro

publicado em 16/06/2017

SisFies é o site do governo pelo qual os estudantes realizam o processo de aditamento de contratos de financiamento do Fies (Foto: Reprodução)

O prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) termina nesta sexta-feira (16). A renovação é referente ao primeiro semestre de 2017. O prazo começou em 16 de janeiro e foi estendido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC, para que nenhum candidato fosse prejudicado.

A renovação é feita pelo site http://sisfies.mec.gov.br/.

A renovação dos contratos deve ser feita semestralmente. O pedido de aditamento é feito, inicialmente, pelas faculdades, por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFIES), e mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). Em seguida, as informações são confirmadas eletronicamente pelo estudante beneficiado.

No caso de renovação simplificada, sua formalização ocorre a partir da validação no sistema. Já pela não simplificada, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar o processo.

Financiamento

O Fies oferece contratos de financiamento de cursos de graduação em universidades e faculdades particulares. Os candidatos são selecionados com base em suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e e em seus perfis socioeconômicos. Atualmente, o Fies financia cerca de 1,5 milhão de estudantes no Brasil, com cerca de 49,8% de inadimplência.