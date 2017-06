São mais de 10 tipos de hambúrgueres e 60 rótulos de cervejas artesanais que estarão disponíveis

publicado em 20/06/2017

Texans Burguers ficará somente mais esta terça-feira (20) no bar Seu Santo, em Votuporanga

Da redação

Seu Santo, o bar que está mudando o conceito de beber em Votuporanga, traz para a cidade um food truck especial de Rio Preto, o Texans Burguers. São 10 tipos de hambúrgueres artesanais de 210 gramas que estarão disponíveis no cardápio, além dos mais de 60 rótulos de cervejas artesanais oferecidos pelo Seu Santo. Esta é a segunda passagem do Texans Burguers por Votuporanga, no Seu Santo, depois dos hambúrgueres artesanais terem feito sucesso da primeira vez.

Para provar o sabor único de um dos mais de 10 tipos de hambúrgueres disponíveis no cardápio é preciso correr contra o tempo. O Texans Burguers ficará somente mais esta terça-feira (20) em Votuporanga. O Seu Santo fica na rua Iguaçu, 2901, esquina com a rua Tibagi.