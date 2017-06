Comissão na Câmara dos Deputados aprovou o retorno do extintor de incêndio como item obrigatório nos carros

publicado em 21/06/2017

Pouco menos de dois anos após a polêmica do uso do extintor do tipo ABC nos carros do país, a comissão de viação e transportes da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou um projeto de lei que pede o retorno do item como equipamento obrigatório nos carros à venda no País.





Segundo o projeto de lei 3404/15, do deputado Moses Rodrigues (PMDB-CE), a decisão do Contran não é consistente e que “não é plausível que o Contran, de um momento para outro, entenda que o extintor de incêndio não é mais considerado item de segurança do veículo e decida tornar facultativo o seu uso, deixando vulneráveis os ocupantes dos veículos em caso de incêndio”.