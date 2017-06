Ela se apresentará na festa "Sunset das Patroas", que também contará com Thayná Bitencourt e a Dj Natalya Sallys

publicado em 14/06/2017

Anitta estará em julho em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma das cantoras mais populares do Brasil nos últimos tempos, Anitta tem show marcado para Votuporanga no próximo dia 16 de julho, um domingo, às 16h, na Arena Toten. Ela se apresentará na festa "Sunset das Patroas", que também contará com as apresentações de Thayná Bitencourt e a Dj Natalya Sallys.

O anúncio do show de Anitta foi feito através das redes sociais pelo empresário artístico Edilberto Fiorentino, o Caskinha. De acordo com a publicação, as vendas de convites devem iniciar em breve.

