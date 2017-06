Morador de Mirassol, Osmir demorou três anos e meio para montar a carruagem que será usada no casamento dele com a namorada

publicado em 12/06/2017

Osmir Eicle Silva e Gessilda Antônia Felix na carruagem

Se em um dos contos de fadas mais populares da humanidade, a princesa chega ao baile em uma carruagem, na vida real o artesão Osmir Eicle Silva vai transformar a sua namorada, Gessilda Antônia Felix, em uma verdadeira Cinderela no dia do casamento deles.

O artesão é de Mirassol e resolveu fazer com suas próprias mãos uma carruagem - daquelas mesmas que transportavam reis, rainhas e, é claro, princesas a séculos atrás.

“Nunca esperava construir uma carruagem, não sabia fazer, nunca tinha visto, só pela televisão e filme. Estava com a minha namorada em casa e do nada disse que iria construir uma carruagem para a gente se casar. Pareceu estranho para ela e muito distante. Isso mostra que o amor não tem limite”, afirmou.

Osmir e Gessilda namoram há cinco anos, mas a ideia surgiu há três anos e meio, tempo em que o artesão começou a construir a carruagem.

Trabalho e dedicação

Se na versão da Cinderela, a carruagem foi feita de abóbora e em um passe de mágica, a de Osmir foi feita com muito trabalho e dedicação. Para se ter uma ideia, as rodas da carruagem ele conseguiu achar depois de muita pesquisa na internet, no Mato Grosso do Sul.

“Comecei a correr atrás, em todas as cidades vizinhas, para que eu tivesse o material desejado. Queria uma roda de madeira, não de pneu como as carroças. Queria o mais próximo possível das antigas. Vi na internet, pesquisei, vi detalhes, achei as rodas no Mato Grosso, comecei a montar a parte de madeira. Queria madeiras para fazer uma carruagem leve e resistente”, disse.

Como é artesão, a parte de madeira da carruagem o próprio Osmir quem montou, fazendo o desenho e os ajustes necessários. A parte de estofamento foi feita com veludo.

Ele precisou da ajuda de um amigo que trabalha com sofás. Para dar uma modernidade na carruagem, um sistema de som alimentado por uma bateria foi instalado.

Já na reta final da construção da carruagem, Osmir fez uma pintura avermelhada e com detalhes em dourado, com direito a coroa na porta. Até duas luminárias ela ganhou. O que era um conto de fadas se transformou em realidade e chamou atenção dos moradores.

“Muitas pessoas não acreditavam que eu poderia fazer algo assim, foi uma surpresa de todos e até minha mesmo, não imaginava que chegaria nesse ponto. Queria algo para subir nela e andar para onde a gente quisesse, não seria algo de enfeite, decorativo”, afirmou.

Princesa feliz

A carruagem terá dia especial para ser usada: no casamento de Osmir com Gessilda. A data ainda será marcada, mas a cerimônia dever ser neste ano. Para Gessilda, chegar ao seu casamento em cima de uma carruagem será algo especial.

“Se já seria especial por ser uma carruagem, imagina então construída pelo seu amor. Para mim o casamento sempre foi algo muito importante tem a festa, convidado, o que vai servir, são detalhes que a gente tem de pensar ainda, quem sabe até o fim do ano a gente casa”, contou.

Para a futura noiva, a carruagem traz à memória o símbolo do amor e da união. “Não é só uma coisa de filme, que nunca ia acontecer com você, e acaba acontecendo. A carruagem traz um ar de pomposo, coisa de princesa, de conto de fadas, a carruagem inspira isso, um amor que acontece e toma conta de tudo”, disse.

*G1