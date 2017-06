Alunos da EMEF Francisco de Vilar Horta, de Américo de Campos, participaram do "Arraiá Aéreo" em Bauru

publicado em 14/06/2017

No último domingo (11), 41 alunos da EMEF Francisco de Vilar Horta, de Américo de Campos, viajaram até Bauru para conhecer e prestigiar o astronauta Marcos Pontes. Eles participaram do evento "Arraiá Aéreo", organizado pelo astronauta, no aeroclube da cidade, que reuniu 100 mil pessoas no fim de semana.

Os alunos tiveram contato com diversas tecnologias, como robótica, astronomia e equipamentos militares, entre outros, que enriqueceram ainda mais o Projeto Interdisciplinar "Nas Estrelas com Marcos Pontes", organizado nas aulas de informática pelo professor Rodolfo Vera.