Durante a etapa realizada sábado, no Conjunto Toloni, a equipe de Votuporanga classificou 14 atletas para a seleção que disputará o Estadual de Seleções

publicado em 10/04/2017

Município faturou 17 medalhas de ouro na competição em casa

A equipe do Centro de Formação em Natação/Avonat - Associação Votuporanguense de Natação - confirmou as previsões e conquistou quase 50 medalhas no Torneio da 4ª Regional da FAP - Federação Aquática Paulista -, classificando 14 atletas para a seleção desta região.

As competições aconteceram no último sábado (8) com apoio da Prefeitura, no Conjunto Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni, envolvendo 209 atletas das cidades de Presidente Prudente, Andradina, São José do Rio Preto e Catanduva.

“Há muito o que comemorar já que nossa cidade terá 14 atletas na seleção regional e isso demonstra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Conjunto Toloni, na preparação de uma nova geração de nadadores, atingindo a proposta do prefeito João Dado de incentivo ao esporte", comemorou o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro.

Outro que ficou bastante entusiasmado com os resultados foi o professor Luís Augusto Garcia, o Xaninho. "Depois de 17 anos fora do circuito estadual de eventos da Federação, graças aos esforços dos técnicos e da dedicação dos atletas, vamos marcar uma presença forte no Estadual de Seleções", comemorou. No ano passada somente três nadadores da cidade classificaram-se para a seleção regional. “É uma grande evolução chegarmos a 14 este ano”, comentou Xaninho.

Presente no evento, o vice-prefeito Renato Martins parabenizou os atletas e equipe técnica e assinalou a importante parceria com a Unifev no desenvolvimento dos projetos esportivos em Votuporanga.

O resultado final de Votuporanga na etapa de sábado foram 17 medalhas de ouro, 16 de prata e 14 de bronze. Participaram nadadores da Associação Prudentina de Esportes, Apan Prudente, Andradina Tênis Clube, Aquática Escola de Esportes (Rio Preto, Sesi), Rio Preto Automóvel Clube e SEMELT Catanduva, além dos 57 atletas do Centro de Formação de Natação/SEL/ AVONAT.

Com os resultados computados em Votuporanga, a seleção regional, que disputará o estadual em Mococa, de 26 a 28 de abril, nas disputas do troféu Kim Mollo, ficou assim constituída: 19 atletas de Presidente Prudente, 15 de Andradina, 14 de Votuporanga, 18 de São José do Rio Preto e 2 de Catanduva.

A equipe de Votuporanga é dirigida pelo técnico Luiz Augusto Garcia (Xaninho), pelo técnico auxiliar Antonio Benjamim da Silva (Toninho) e o estagiário Fernando. O Troféu Kim Mollo de Natação, em Mococa, terá transmissão ao vivo pela internet.