Ação será realizada de 6 a 9 de abril, na rua Angelo Bimbato, em frente ao Centro Cultural

publicado em 07/04/2017

Com o objetivo de conscientizar os motoristas de Votuporanga sobre a importância da manutenção preventiva do carro, o Porto Seguro Auto oferecerá, de 6 a 9 de abril, diagnósticos gratuitos em diversos itens de segurança dos veículos, como sistema de freios e suspensão, alinhamento, luzes, bateria e alternador, além da análise de emissão de poluentes, realizados em sua Linha de Inspeção Veicular.

A ação será realizada na Rua Angelo Bimbato, em frente ao Centro Cultural, das 9 às 17 horas. Os diagnósticos são para segurados Porto Seguro Auto e também para não segurados.

Marcos Kafer, gerente da Sucursal da Porto Seguro em São José do Rio Preto, explica que na Linha de Inspeção Veicular, os motoristas têm acesso a uma série de análises que permitem conhecer melhor as reais condições de uso dos veículos. “A partir da avaliação, feita por profissionais especializados da Porto Seguro, o motorista é orientado sobre as manutenções que eventualmente precise realizar para garantir o uso mais seguro de seu veículo no dia a dia”, acrescenta.

A iniciativa tem como objetivo auxiliar os condutores na avaliação de seus veículos, para que evitem problemas com multas e acidentes provocados pela falta de cuidados.

Os motoristas receberão, ainda, um relatório com a análise de emissão de poluentes do veículo, contendo a quantidade de gás carbônico (CO2) lançada na atmosfera, em comparação com a quantidade adequada, levando-se em conta o modelo, ano e combustível que utiliza. Os serviços da Linha de Inspeção Veicular Móvel do Porto Seguro Auto atendem veículos leves e pick-ups com até 4 mil kg, com exceção de carros rebaixados ou com tração 4x4.

