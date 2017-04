Votuporanga mais uma vez levou a maior premiação do sorteio do Saúde Cap. A moradora do bairro Cohab Cris, Josiane Cruz da Silva Nogueira, tirou a sorte grande neste domingo (2)e faturou o prêmio de R$ 150 mil.

No início desta semanaa equipe do Saúde Cap virá a Votuporanga para fazer a entrega do prêmio. O município também teve um vencedor no Giro da Sorte. A moradora sortuda foi Maria da Silva Marques, que reside na rua Piauí, no Centro.

Esta é a segunda vez neste ano que uma moradora de Votuporanga fatura a premiação de R$ 150 mil do Saúde Cap. No início de março, Alessandra Candido de Oliveira, moradora do bairro Vila Paes, também faturou a mesma quantia.