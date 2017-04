As entradas serão distribuídos por ordem de chegada na fila; cada pessoa tem direito até dois ingressos

publicado em 20/04/2017

Renata Sorrah se apresenta nesta quinta-feira (20) em Votuporanga (Foto: Divulgação)

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” receberá, nesta quinta-feira (20), às 20h30, o espetáculo teatral “Esta Criança”, montado pela Companhia Brasileira de Teatro e protagonizado pela atriz global Renata Sorrah. Os ingresso para a peça são gratuitos e serão distribuídos por ordem de chegada na fila a partir das 18h30 no Centro de Convenções. Cada pessoa tem direito até dois ingressos.

A peça integra a programação para o primeiro bimestre de 2017 do Circuito Cultural Paulista, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, e com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Além de Renata Sorrah, estão no elenco os atores Giovana Soar, Ranieri Gonzalez e Edson Rocha. A direção da peça é de Marcio Abreu, com cenário de Fernando Marés e iluminação e assistência de direção de Nadja Naira. A tradução do texto original é de Giovana Soar, com a colaboração de Lilian Ruth de Sá.

Sobre o espetáculo

Vencedor de quatro Prêmios Shell de Teatro, o espetáculo “Esta Criança” tornou-se um dos grandes destaques dos palcos brasileiros. Dirigida por Marcio Abreu, a peça iniciou a parceria da Companhia Brasileira de Teatro com a atriz Renata Sorrah e é a primeira montagem no país de um texto do dramaturgo francês Joël Pommerat, vencedor do Prêmio Molière de “Melhor Autor em Língua Francesa”, em 2011.

O espetáculo parte da relação entre pais e filhos para uma reflexão sobre a família e a existência humana. Estruturada em dez cenas curtas, a peça aborda diferentes aspectos dos relacionamentos familiares, passando por situações engraçadas, constrangedoras, de agressão e de desabafo.