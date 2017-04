As inscrições já estão abertas e vão até o final do mês. As vagas são para as áreas de exatas e humanas

publicado em 03/04/2017

A Elektro, distribuidora de energia elétrica, está com inscrições abertas para o programa de estágio. São aproximadamente 50 vagas em Campinas e outras quatorze cidades do Estado de São Paulo, como: Limeira, Rio Claro, Tatuí, Andradina, Dracena, Votuporanga, Guarujá, Itanhaém, Itapeva, Registro, Atibaia, São Luiz do Paraitinga e Franco da Rocha.

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio e benefícios. A jornada de trabalho é de, no máximo, seis horas por dia. As vagas são para os setores Jurídico, Financeiro, Comercial, Operações, Regulatório e Administrativo (RH, TI, Infraestrutura e Comunicação). Há chance de efetivação ao final da experiência. No último ano, mais de 80% dos estagiários foram contratados.

No último processo foram mais de 4.5 mil inscrições, sendo a concorrência de mais de 50 candidatos por vaga. O programa de estágio da Elektro ocorre desde 2006 e, neste período, já contratou mais de 400 estagiários. Muitos deles, hoje, ocupam o cargo de gestão.

As inscrições podem ser feitas até dia 30 de abril, no site da empresa (www.elektro.com.br), e as contratações ocorrerão entre os meses de junho e julho de 2017. Os interessados devem concluir a graduação entre Julho de 2018 e Julho de 2019 e ter disponibilidade para estagiar 24 ou 30 horas semanais - com o máximo de seis horas por dia de estágio. Inglês e Espanhol serão diferenciais no processo.

“Os estagiários representam uma importante fonte de novos talentos para a Elektro, o que nos faz ter um cuidado especial na seleção desses jovens. Durante o processo de seleção, avaliamos uma série de habilidades e competências, em especial, se os candidatos possuem características que valorizamos em nosso perfil de liderança. É por isso que participam desta importante seleção os Diretores e Gestores, e contamos também com o envolvimento das famílias para que possamos conhecer mais a fundo todos esses jovens”, comenta Bruno Szarf, executivo de RH da Elektro.

Sobre Elektro