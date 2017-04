O deputado federal licenciado Rodrigo Garcia, atual secretário da Habitação do Governo de São Paulo, é citado em inquérito autorizado pelo STF; ele afirmou que jamais recebeu doação não contabilizada

publicado em 12/04/2017

O deputado federal Rodrigo Garcia, do DEM-SP, é suspeito de ter recebido um repasse não contabilizado do Grupo Odebrecht para campanha eleitoral em 2010, segundo inquérito autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente licenciado do cargo de deputado, Garcia é secretário da Habitação do Governo de São Paulo.

De acordo com declarações dos delatores Carlos Armando Guedes Paschoal e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, ex-executivos da Odebrecht, o repasse foi feito por intermédio do setor de operações estruturadas da empreiteira. Eles afirmaram que a negociação foi feita com o próprio deputado em seu escritório, nas imediações da Avenida República do Líbano.

Fachin autorizou as investigações a partir do pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A PGR fez o pedido com base na delação do executivos da Odebrecht.

Garcia afirmou que jamais recebeu doação não contabilizada em suas campanhas eleitorais. "Sou o maior interessado para que esse assunto seja esclarecido o mais breve possível", afirmou o parlamentar.