Depois de 30 dias após o cadastro, as empresas ficam proibidas de ligar oferecendo serviços

publicado em 08/04/2017

Lista do Procon consegue barrar ligações de telemarketing Foto: Divulgação/ Governo do Estado

Ligações de telemarketing vindas de empresas de telefonia e bancos a qualquer hora do dia têm deixado os consumidores irritados. O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) entende que essa prática é abusiva e, por isso, oferece um canal pela internet para o consumidor barrar esse tipo de ligação.

Os consumidores que não quiserem mais receber as ligações podem realizar um cadastro online. Depois de 30 dias após o cadastro, as empresas ficam proibidas de ligar oferecendo serviços, a menos que tenham autorização por escrito. Mas, segundo o Procon, na hora de fazer a denúncia é importante ter provas de que as ligações foram realizadas com frequência.

A lei que cria uma espécie de lista de "não pertube" já existe no estado de São Paulo desde 2009 e mais de 680 mil pessoas já pediram o bloqueio das chamadas. As operadoras de telefonia fixa e móvel e as instituições financeiras são as reclamações mais frequentes no Procon. Os interessados em fazer o cadastro de bloqueio dessas ligações, basta entrar no site do Procon.