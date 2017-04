Orquestra executará repertório de valsas, a partir das 20h30, com entrada gratuita

publicado em 31/03/2017

Sinfônica da Escola Municipal de Artes estará no Centro de Convenções

Neste domingo (2), a partir das 20h30, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” realizará sua primeira apresentação pública do ano de 2017. Composta por alunos e professores do “Projeto Sinfônico”, sob a coordenação e regência do maestro Mazinho Sartori, a orquestra executará um concerto especial gratuito, com um repertório de valsas.

O programa escolhido fará uma releitura de obras mundialmente conhecidas, como as valsas vienenses de Johann Strauss Jr. e valsas com características tipicamente brasileiras, como a valsa canção, a valsa choro e a valsa seresta, que permearam o universo das orquestras e bandas de música no país, ao longo do século XX.

A formação da orquestra da Escola Municipal de Artes é fruto de um projeto desenvolvido pela municipalidade, intitulado “Projeto Sinfônico”, que visa o aprofundamento dos conhecimentos musicais dos alunos e o aprimoramento de técnicas de execução dos instrumentos. Para tanto, são oferecidas aulas semanais de teoria da música, prática de conjunto, exercícios vocais, percepção auditiva, além de lições específicas para o aprendizado de cada instrumento musical.

Atualmente, frequentam os cursos regulares de música oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, cerca de 250 alunos. Desse total, aproximadamente 85 estudantes participam do “Projeto Sinfônico”, distribuídos em cinco modalidades: violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico e percussão. “O projeto desenvolve a atividade de prática coletiva de conjunto, em três diferentes níveis -- iniciante, intermediário e avançado --, a fim de atender às diferentes especificidades dos alunos. No momento, temos três pequenas orquestras em funcionamento”, apontou o maestro Mazinho.

A abertura do concerto especial “Valsas” será feita por uma orquestra de estudantes do módulo intermediário do “Projeto Sinfônico”, que executará cinco pequenas peças, com o intuito de adquirir experiência de palco e de contato com o público.

Para a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, o “Projeto Sinfônico” tem sido altamente relevante para a cena cultural de Votuporanga e o concerto “Valsas” se mostra como uma chance oportuna para o público prestigiar as atividades musicais desenvolvidas na cidade. “É muito importante ver concretizada uma sinfônica que valoriza nossos talentos musicais, gerados na Escola Municipal de Artes, e oferecer a oportunidade de a comunidade conhecer este valoroso trabalho”, afirmou.

Serviço:

Concerto Especial “Valsas”, com a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes

Data: domingo (2/4)

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, nº 3299 – Jardim Alvorada)

Horário: 20h30