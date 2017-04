Os convites estão à venda por R$20 em A Jóia, Amarelinha, ACV, O Porão, Morana, Griffe, Yohn e Armazém Saudável

publicado em 31/03/2017

Jornalista Natália Leite estará em Votuporanga

Encontro será no dia 26 de abril, com renda revertida para Lar Viver Bem e Recanto Tia Marlene; tema será abordado pela jornalista Natália Leite, sócia da Ana Paula Padrão no projeto Escola de Você

Alcançar o objetivo, superar as metas e ser reconhecida pelo trabalho que desenvolve não é questão de sorte e sim de muito esforço e trabalho. Este será justamente o tema do 3º Encontro de Mulheres da ACV, que será promovido no dia 26 de abril, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

“Nós, mulheres empreendedoras ou não, temos muitos leões para matar todos os dias. Por isso, sabemos o quanto é importante dedicação para alcançar o sucesso naquilo que planejamos. Algumas ferramentas são essenciais para isso”, destaca a empresária Elza Mara Pignatari Pinzan, secretária-adjunta da ACV e uma das organizadoras do evento.

Durante o encontro a jornalista Natália Leite, sócia da jornalista Ana Paula Padrão no projeto Escola de Você, vai conversar com o público sobre o que é o sucesso, como alcançá-lo e ainda mostrar ferramentas práticas que podem ser usadas no dia a dia.