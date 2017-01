Mesmo com lei municipal que proíbe o serviço, empresa já marcou reunião com interessados neste fim de semana

Uber já recruta motoristas interessados em trabalhar em Rio Preto

Segundo consta na reportagem, a empresa utiliza um recurso da própria rede social para impulsionar suas publicações, permitindo direcionar o conteúdo a usuários de acordo com sua localização geográfica. Segundo apuração do Diário da Região, o anúncio vem aparecendo na linha do tempo de moradores de Rio Preto e região. Ao clicar para fazer o cadastro e se tornar um motorista do aplicativo, Rio Preto aparece entre as opções de cidades. A empresa ainda pede que o candidato obtenha uma declaração de que exerce atividade remunerada ao dirigir e sugere o Poupatempo de Rio Preto como opção para obter essa declaração na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) .

Em contato com o Uber, a empresa não confirmou a instalação do serviço em Rio Preto. No entanto, usuários que se cadastram no site para ser motoristas já receberam convite, via mensagem de texto, para participar de eventos marcados para os dias 21 e 23 de janeiro, em um hotel de Rio Preto, onde especialistas da empresa devem falar aos interessados.

Anúncios para recrutamento de motoristas têm sido publicados no Facebook e direcionados a usuários de Rio Preto. Reuniões com interessados em trabalhar no serviço também foram marcadas pela empresa para os próximos dias. A informação é de Gabriel Vital, da coluna Diário Tec, do Diário da Região.