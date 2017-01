Pela primeira vez na cidade das altas temperaturas, o Iceland Bar de Gelo, Drinks e Fun será instalado no RibeirãoShopping

publicado em 17/01/2017

O Iceland Bar de Gelo, Drinks e Fun será aberto no dia 27 de janeiro (Foto: Divulgação)

Em meio ao calor de mais de 35ºC, Ribeirão Preto recebe, a partir do dia 27, uma atração gelada. O Iceland Bar de Gelo, Drinks e Fun estará pela primeira vez na cidade, no Ribeirão Shopping. Um bar itinerante e feito 100% de gelo, presente em cidades do mundo todo, como Londres (Inglaterra), Amsterdam (Holanda), Orlando (Estados Unidos) e Budapeste (Hungria).

Para a instalação do bar são usadas 12 toneladas de gelo a uma temperatura de -10°C em um espaço de 40 metros e três ambientes. Na decoração, um trono, sofá, mesas, bar, lustre e paredes, todos de gelo, com iluminação especial de LED. E a ambientação ainda conta com esculturas produzidas por escultores da Academia Brasileira de Artes.

Bebidas

Para ter acesso, ao comprar o bilhete, crianças acima de 8 anos e adultos recebem as roupas térmicas, como luvas e casacos, que resistem a até -25ºC. No cardápio do bar, o visitante poderá tomar um Ice Shot à base de vodca em copo congelado ou degustar um chocolate quente suíço. O tempo de permanência máximo é de 20 minutos.