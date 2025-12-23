O empresário Ademir Pantaleão, de 60 anos, morreu na manhã de ontem, por volta das 7h30, em sua residência na cidade de Valentim Gentil

publicado em 07/01/2026

Ademir Pantaleão, de 60 anos, morreu ontem em sua residência na cidade de Valentim Gentil (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO empresário Ademir Pantaleão, de 60 anos, morreu na manhã de ontem, por volta das 7h30, em sua residência na cidade de Valentim Gentil. Ele era um dos proprietários da Lion Fitness.Segundo informações apuradas com familiares, a esposa de Ademir o teria encontrado já sem vida no banheiro da casa. A suspeita é que ele tenha infartado. O velório e o sepultamento ocorreram ontem, em Valentim.O grupo Lion Fitness emitiu uma nota nas redes sociais: “Nos despedimos hoje do Sr. Ademir, um líder à frente do seu tempo, movido por ideias, sensibilidade e propósito. Sempre acreditou nas pessoas, valorizou relações e conduziu a empresa com o cuidado de quem enxerga cada colaborador como parte de uma grande família. Generoso no ouvir, firme nos conselhos e humano nas atitudes, deixa um legado que vai muito além do que construiu, permanece nos valores que nos ensinou e nas pessoas que tocou ao longo de sua trajetória”.A Lion Fitness é uma empresa do Grupo Lion que tem se destacado no mercado fitness há mais de 24 anos. A empresa tornou-se uma das maiores fabricantes de equipamentos profissionais para academias, clubes, condomínios e residências em todo o país.“Produzimos equipamentos com alta tecnologia, qualidade, robustez, design inovador e excelente biomecânica, que atendem aos mais altos padrões de exigência do mercado. Nosso propósito é oferecer soluções que ajudem os clientes a obterem sucesso em seus objetivos. Com muito orgulho, a Lion Fitness tem clientes em toda a América do Sul e, atualmente, conta com mais de 3500 academias 100% Lion apenas no Brasil, parcerias que se tornaram negócios de sucesso", destaca o grupo.