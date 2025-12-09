Faleceu na noite de ontem na UPA, por volta das 22:30, o senhor Olentino Deufino da Silva, de 81 anos
Olentino Deufino da Silva (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu na noite de ontem na UPA, por volta das 22:30, o senhor Olentino Deufino da Silva, de 81 anos, vítima de insuficiencia respiratória e cardíaca. Corretor de imóveis aposentado, Olentino era muito amado por amigos e familiáres. O velório acontece no Cemitério Municipal de Votuporanga e o sepultamento, às 14h no Cemitério Municipal. Olentino deixa a filha Lucelene.