Falece Rodolfo Capassi, aos 84 anos (Foto: Arquivo Pessoal)
Faleceu na manhã de hoje, 14, aos 84 anos, o Sr. Rodolfo Capassi, mais conhecido como Tatá, que era atleta profissional de futebol, atuando como meia armador esquerdo.
Durante sua carreira como jogador de futebol, jogou por mais de 4 anos no antigo Associação Votuporanguense (atual Clube Atlético Votuporanguense), nos times Mirassol, Noroeste de Bauru, Catanduvense, Rio Preto, Santa Fé e E. C. Corinthians de Presidente.
Foi morador de Santa Fé do Sul por mais de 50 anos, e morava há 3 anos na cidade de Votuporanga.
Deixa a filha Sarah Monteiro Capassi e o genro Danilo Capassi Pimenta, além de familiares e amigos enlutados pela sua partida.
O velório será amanhã, 15, no Cemitério Municipal de Votuporanga entre 7h30 e às 15h, seguindo para o enterro em Nova Granada.