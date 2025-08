Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 05/08/2025

Foto: Jornal Cidadão

Faleceu na segunda-feira (4), aos 84 anos de idade, um dos mais respeitados jornalistas e empresários do setor de comunicação da região, Alencar Cesar Scandiuzi, fundador do Sistema Líder de Comunicação de Fernandópolis. Dono de uma voz potente, Cesar chegou a Fernandópolis na década de 60 para trabalhar como locutor e, mais tarde, gerente da Rádio Educadora Rural.

Ao longo de seis décadas em Fernandópolis, o jornalista fundou o jornal Folha de Fernandópolis nos anos 70 e conquistou a concessão das rádios Jornal FM e Difusora AM em sociedade com Darci Araújo. Nascia ali o Sistema Líder de Comunicação. Participou ainda ativamente do surgimento da Editora Ferjal, do jornal CIDADÃO e do Grupo Scandiuzi de Comunicação.

Alencar Cesar Scandiuzi morreu na Santa Casa de Fernandópolis após um período de 60 dias de internação por problemas respiratórios. Deixa duas filhas, a jornalista Ana Cláudia Scandiuzi (assessora de Comunicação da Câmara de Fernandópolis) e a publicitária Glenda Scandiuzi (secretária de Comunicação da Prefeitura), além dos netos Juca, Francine, Eduardo, Lorena e Fernandinho.