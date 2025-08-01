Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Com muito pesar comunicamos o falecimento da senhora Lúcia Nitani Gavioli, aos 95 anos. Casada com Olivio Gavioli (em memória). Muito conhecida pelo talento e dedicação à costura durante longos anos, a extinta deixa, além dos filhos: José Maurício, Toninho, Lúcia Helena, Gilberto e Suely (em memória), netos e bisnetos, também, familiares e um lindo ciclo de amigos que sentirão muitíssimo sua ausência física. Católica (Catedral Nossa Senhora Aparecida) está sendo velada no Velório Municipal, de onde segue para enterro no Cemitério Municipal, às 17h.
