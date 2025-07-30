Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2025/08/falece-o-engenheiro-luis-roberto-pardo-da-costa-aos-64-anos-n84919 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Falecimento
Falece o engenheiro Luís Roberto Pardo da Costa, aos 64 anos
Faleceu na tarde de segunda-feira (18) o engenheiro Luís Roberto Pardo da Costa, aos 64 anos. Deixa a esposa Juçara Corrêa da Costa e os filhos Thiago e Clarissa, além de dois netos, demais familiares e amigos. O velório acontece nesta terça-feira (19), das 7h às 15h, no Velório Sagrado Coração. O sepultamento será às 15h no Cemitério Municipal de Votuporanga.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2025/08/falece-o-engenheiro-luis-roberto-pardo-da-costa-aos-64-anos-n84919
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco