O Parque da Cultura será palco da “Parada das Cores 2025”, organizada pela ONG “Liberdade de Amar”

publicado em 29/08/2025

O evento promete reunir muitas pessoas em uma programação variada no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo próximo dia 21 de setembro, Votuporanga receberá mais uma edição de um evento que, segundos os organizadores, já se consolidou no calendário cultural da cidade. A partir das 14h, o Parque da Cultura será palco da “Parada das Cores 2025”, organizada pela ONG “Liberdade de Amar”.A iniciativa, que vem se repetindo ao longo dos anos, tem como objetivo reunir a população em um ato de celebração da diversidade e de afirmação de direitos.Segundo os organizadores, a Parada vai além de um encontro festivo e representa um momento simbólico de luta e valorização da diversidade. “Mais do que um encontro, a Parada é um ato de resistência, visibilidade, respeito e celebração da diversidade. É um espaço para reafirmar o direito de todas as pessoas viverem livres de preconceito, com igualdade e dignidade”, destaca a ONG.O evento promete reunir muitas pessoas em uma programação variada, marcada pela presença de música, cores e manifestações culturais. Uma praça de alimentação com food trucks será montada no local para atender o público. Além disso, movimentos sociais e culturais de diferentes áreas estarão presentes para ampliar o diálogo com a comunidade.Para garantir a segurança e a tranquilidade durante a realização da Parada, os organizadores informaram que algumas regras deverão ser seguidas por todos os participantes. Será proibida a entrada com garrafas de vidro, menores de idade desacompanhados de responsáveis e objetos cortantes ou perfurantes. Por outro lado, será permitida a entrada com coolers, desde que respeitadas as orientações de segurança.Em conversa com a reportagem do jornal, o presidente da ONG “Liberdade de Amar”, Tom Shake, ressaltou a importância do evento como um espaço de aproximação entre a população LGBTQIA+ e a sociedade em geral. “Por meio da cultura, da assistência social, dos direitos humanos, da educação, da saúde e demais políticas públicas, buscamos mostrar os desafios enfrentados, ao mesmo tempo em que normalizamos corpos, identidades e anseios sociais. Queremos transformar conscientização em ação, valorizando a participação de todos e construindo uma sociedade mais inclusiva, conectada e justa”, comentou.A realização da “Parada das Cores 2025” conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), um programa criado para oferecer apoio contínuo ao setor cultural brasileiro. A expectativa dos organizadores é de que a edição deste ano reúna ainda mais participantes, mostrando o compromisso da cidade com o respeito, a diversidade e a valorização cultural.