Christovan Lenin de Souza Haro (Foto: Arquivo Pessoal)
Faleceu na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 13h50, na Casa de Votuporanga, o engenheiro civil votuporanguense Christovan Lenin de Souza Haro, de 78 anos. A causa da morte foi insuficiência respiratória aguda e pneumonia. Ele deixa a esposa Eliane Jesus De Haro e os filhos Fábio Leite De Haro e Lilian Leite De Haro. O velório ocorrerá a partir das 21h no Velório Municipal, e o sepultamento será nesta terça-feira (19), às 9h, no Cemitério Municipal.