Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa contratada pela Saev Ambiental, com investimento de mais de R$ 5,2 milhões

publicado em 29/08/2025

Projeto conta com investimento de aproximadamente R$ 5,2 milhões em recursos próprios da Saev Ambiental (Foto: Saev)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAs obras de interligação do bairro São Cosme com o Jardim Universitário avançaram nesta semana para a etapa de concretagem dos blocos de fundação. Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa contratada pela Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente).O projeto é tecnicamente chamado de barramento com transposição. Nesta primeira etapa, será concluída a construção de um barramento de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas no entorno do Córrego Marinheirinho. A estrutura impedirá também a chegada de resíduos, como areia, ao reservatório da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, prevenindo o assoreamento da represa de captação, responsável por aproximadamente 1/3 do abastecimento municipal.“Este barramento que está sendo construído terá papel fundamental na proteção da Represa Municipal, o que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e com o bem-estar da população”, afirmou o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni.Passoni ressaltou ainda que a Autarquia acompanha de perto o andamento dos serviços para garantir qualidade na execução e cumprimento do cronograma, que prevê conclusão até dezembro deste ano.Além do benefício ambiental, a obra prevê, em etapas seguintes a complementação da estrutura existente com asfalto, calçamento e iluminação, que serão executados pela Prefeitura. O investimento é de aproximadamente R$ 5,2 milhões em recursos próprios da Autarquia.“Esta é uma obra muito esperada e que trará impacto direto no desenvolvimento das regiões Norte e Leste. É uma das mais importantes obras para os moradores daquela região. Estamos trabalhando para entregar uma cidade mais conectada, segura e sustentável para todos”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD).